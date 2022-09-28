Канберра, 28 сентября 2022, 11:26 — REGNUM Партия Зеленых требует, чтобы Сенат Австралии вызвал для дачи показаний главу правления Резервного банка Австралии Филипа Лоу. Об этом 28 сентября написала газета The Guardian.
Напомним, что в Австралии сейчас рекордно высокие ставки по кредитам. Дело в том, что регулятор пытается справиться с растущей инфляцией, повышая ключевую ставку.
Издание The Guardian пишет, что с высокой долей вероятности в Сенат Австралии все же вызовут Лоу для дачи показаний.
Журналисты также отмечают, что, по всей очевидности, глава Резервного банка Австралии согласится прийти и ответить на вопросы сенаторов, поскольку в австралийской истории еще не было случая, когда глава местного центрального банка отказался идти на слушания в парламент.