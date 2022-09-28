Канберра, 28 сентября, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Партия Зеленых требует, чтобы Сенат Австралии вызвал для дачи показаний главу правления Резервного банка Австралии Филипа Лоу. Об этом 28 сентября написала газета The Guardian.

JJ Harrison Парламент Австралии. Канберра

Напомним, что в Австралии сейчас рекордно высокие ставки по кредитам. Дело в том, что регулятор пытается справиться с растущей инфляцией, повышая ключевую ставку.

Издание TheGuardian пишет, что с высокой долей вероятности в Сенат Австралии все же вызовут Лоу для дачи показаний.

Журналисты также отмечают, что, по всей очевидности, глава Резервного банка Австралии согласится прийти и ответить на вопросы сенаторов, поскольку в австралийской истории еще не было случая, когда глава местного центрального банка отказался идти на слушания в парламент.