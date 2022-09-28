Канберра, , 11:32 — REGNUM Поскольку 28 сентября стало скучным днем для политической жизни Австралии, пишет газета The Guardian, федеральное казначейство страны решило исправить положение и опубликовало новые данные, отчитавшись об исполнении бюджета на 2021−2022 гг.

Австралийские доллары (сс) williamnyk

Государственный долг Австралии составляет 32 млрд долларов (1,4% ВВП).

Улучшение бюджета является результатом более высоких, чем ожидалось, налоговых поступлений в размере около 27,7 млрд долларов и более низких, чем предполагалось, расходов правительства в размере 20,1 млрд долларов.

«Окончательный отчет об исполнении бюджета на 2021−2022 годы показывает улучшение положения в прошлом году благодаря краткосрочному увеличению доходов и задержке различных выплат и проектов», — говорится в заявлении федерального казначей Австралии Джима Чалмерса.

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