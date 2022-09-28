Москва, 28 сентября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Во всем есть положительная сторона. В подрыве газопроводов «Северный поток», «Северный поток — 2» тоже, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Официальный сайт ПАО «Газпром» Северный поток

«Да, огромные экономические потери для тех, кто вложился в эти проекты, — для Газпрома, энергетических немецких компаний Wintershall Dea AG и PEGI/E. ON, голландской инфраструктурной компании N. V. Nederlandse Gasunie, ведущей французской энергетической компании ENGIE.

Потери также для тех, кто дал деньги, например, профинансировал «Северный поток — 2» — двух частных немецких энергетических компаний — Wintershall Dea и Uniper, а также австрийской OMV, французской Engie и британо-нидерландской Shell. Стоит обратить внимание, что Wintershall Dea и Engie являются и совладельцами, и кредиторами.

Но такой поворот событий снимает розовые очки в первую очередь у Европы. Американцы ясно дают понять, что не допустят самостоятельности стран Евросоюза, держат их как кормовую экономическую базу для своей экономики, не позволят Европе развиваться в кооперации с Китаем, будут мешать строить независимые от них транспортные торговые пути из Азии в Европу.

И для достижения этих целей американцы пойдут на любые действия. Война, террор, санкции, экономическое удушение, убийства лидеров — всё идет в ход. Мы всё об этом знаем.

Однако есть кое-что новое. Европа впервые так открыто испытала это на себе. Подрыв газопроводов — это совершение теракта в отношении европейцев с четким намерением заставить их покупать только тот газ, который одобрен США.

Зря в общем, Шольц поехал по странам Персидского залива искать СПГ и нефтепродукты для ФРГ, этим только спровоцировал Вашингтон», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, журналист шведского телеканала SVT Карл Фрид Клеберг заявил, что в районе утечек газа на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» зафиксировали два мощных подводных взрыва.

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