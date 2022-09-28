Мельбурн, Австралия, , 11:25 — REGNUM 28 сентября председатель Австралийской комиссии по защите прав потребителей Джина Касс-Готлиб выступила с речью в Мельбурне, где она предупредила розничных продавцов бензина о необоснованном повышении цен после прекращения действия снижения акциза на топливо. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Бензин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Мы будем выслеживать неожиданные или аномальные изменения цен … Если мы увидим неадекватный рост или движение цен, мы без колебаний сообщим о том, что мы видим, будь то местоположение такого объекта или названия предприятий, которые занимаются розничной торговлей посредством чрезвычайного или неожиданного повышения цен», — предупредила Касс-Готлиб.

По ее словам, прежде чем цены на топливо в Австралии начнут расти по объективным причинам пройдет минимум одна-две недели. Все аномальные колебания ценового диапазона раньше будет рассматриваться комиссией как неконкурентное поведение.

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