Братск, Иркутская область, 28 сентября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Трогательные кадры проводов мобилизованных мужчин в Братском районе Иркутской области разместил в своем телеграмм-канале 28 сентября мэр города Сергей Серебренников. Родственники обнимаются с ними со слезами на глазах, а дети машут рукой папам и братьям.

Мэр Братска Сергей Серебренников Иркутская область. Мобилизация

Всего 313 человек из Братска и Братского района отправились сегодня на военную службу в рамках частичной мобилизации и среди них 50 добровольцев.

«С честью проводили наших братчан. Они герои. Среди них нет трусов и тех, кто пытается уклонится. Пришло даже гораздо больше человек, чем необходимо. Это говорит о том, что братчане, как и прежде, остаются патриотами своей страны дружным, сплоченным, единым народом и проявляют свой боевой характер. С первого дня проведения специальной войсковой операции на <территории б. УССР>, братчане поддерживают президента России и наших военных митингами, акциями и автопробегами.

Мы отправляем гуманитарную помощь на Донбасс. Сегодня нужно личное участие для того, чтобы выполнить поставленные задачи. Решается судьба России и каждого из нас. Пообщался с призывниками — они настоящие мужчины и защитники свой малой Родины и родной страны. Сейчас они едут в Нижнеудинск, а затем эшелонами отправятся на военную подготовку в Новосибирск. Уверен, что ребята вернуться домой в том же составе, что и уехали сегодня», — пояснил мэр.

Мэр Братска Сергей Серебренников Мобилизация в Братске

Он также заверил, что город берет шефство над семьями всех, кто ушёл выполнять свой воинский долг.

«В течение недели к каждой семье придут сотрудники администрации. Мы будем помогать решать любые вопросы и проблемы. Никто не останется один. Пусть удача будет рядом и Бог хранит всех, кто отправился на защиту Отечества!» — пожелал Сергей Серебренников.

Как сообщало ИА REGNUM, утром, 28 сентября, на вокзале с парнями и их семьями встретился губернатор Приангарья Игорь Кобзев. Накануне, 27 сентября, первую группу жителей, призванных на военную службу по частичной мобилизации, отправили в учебную часть, расположенную в Новосибирском высшем военном командном училище.

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