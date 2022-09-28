Канберра, 28 сентября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. 28 ноября премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз проинформировал парламент о состоянии дел вокруг масштабной хакерской атаки на оператора мобильной связи Optus, который допустил незаконный доступ к данным 10 миллионов австралийцев. О подробностях написала газета The Guardian.

Australian Labor Party Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

«Я разговаривал с генеральным директором Optus … получив краткое изложение от главы Австралийского управления связи … и я знаю, что другие министры круглосуточно работают над этим вопросом … Мы знаем, что такого [крупного] нарушения никогда не было, и правительство ожидает, что Optus сделает все возможное для поддержки пострадавших клиентов», — сказал премьер-министр страны, который в конце выступление не отказался покритиковать оппозицию.

«Теперь те, кто сидят напротив, хотят, чтобы налогоплательщики заплатили за проблему, вызванную Optus … Я был удивлен, прочитав пресс-релиз теневых министров, в котором говорится, что лейбористы должны предоставить новые паспорта жертвам утечки Optus … Это не наш подход, мы считаем, что Optus должен платить, а не налогоплательщики», — сказал Альбаниз.