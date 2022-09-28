Москва, 28 сентября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин («Единая Россия») обратился к руководству ФАС и в правоохранительные органы с просьбой отреагировать на рост цен на товары, в которых нуждаются мобилизованные граждане и добровольцы, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

Kovalchuk22 Юрий Швыткин

Следите за развитием событий в трансляции: ««Для защиты нашей Родины»: частичная мобилизация в России — все новости»

По его замечанию, есть случаи, когда отдельные коммерсанты пытаются «погреть руки и задирают цены в три-пять раз выше обычных».

«Мне прислали из одного призывного учреждения ценник на молоко — пакет стоит 230 рублей! Те ребята, кто уже был в горячих точках, рассказали мне, что за набор первой необходимости сегодня просят более 200 тыс. рублей. Такую сумму простая семья, естественно, осилить не может», — заявил Швыткин.

Он обратился к руководству Федеральной антимонопольной службы для проверки и реагирования по фактам необоснованного повышения цен на товары для мобилизованных и добровольцев. Также он просит правоохранительные органы пресекать подобные факты.