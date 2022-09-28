Оренбург, 28 сентября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Оренбурге 29 сентября пройдёт митинг-концерт в поддержку специальной военной операции на территории [б. УССР], сообщили в пресс-службе городской администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО в Донбассе

Мероприятие запланировано на площадке возле Дома офицеров на ул. Советской. Творческие коллективы муниципалитета исполнят патриотические песни.

В рамках митинга-концерта проведут благотворительный марафон в поддержку проекта «Всё для победы!». Организатором акции вступает Общероссийский народный фронт.