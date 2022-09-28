Екатеринбург, , 11:33 — REGNUM Программа «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области» продлена до 2027 года. На такой же срок продлевается и её финансирование, сообщает региональный Департамент информполитики.

Екатеринбург Иван Шилов © ИА REGNUM

Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев. Оно было принято на заседании областного правительства. Увеличение объёма финансирования госпрограммы запланировано почти на 722 млн рублей. В 2026 году на реализацию мероприятий госпрограммы направят 317,7 млн рублей, а в 2027-м — 384 млн. Из областного бюджета на эти цели направят 397 млн рублей, а из внебюджетных источников — 324,5 млн.

Добавим, средства пойдут на субсидирование регионального Фонда технологического развития промышленности. Также их направят на предоставление субсидии управляющим компаниям и резидентам технопарков и некоммерческим организациям на научно-технологическое развитие Свердловской области.

Добавим, госпрограмма по развитию промышленности действует в Свердловской области с 2014 года. Продлевается она уже в третий раз.

Программа ориентирована на увеличение объема выпуска продукции, экспорта и на вовлечение предприятий в развитие научно-производственной кооперации. Кроме того, она направлена на увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоёмких отраслей экономики, повышение производительности труда в промышленности и на реализацию инвестиционных проектов.