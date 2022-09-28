Екатеринбург, 28 сентября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Программа «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области» продлена до 2027 года. На такой же срок продлевается и её финансирование, сообщает региональный Департамент информполитики.

Иван Шилов ИА REGNUM Екатеринбург

Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев. Оно было принято на заседании областного правительства. Увеличение объёма финансирования госпрограммы запланировано почти на 722 млн рублей. В 2026 году на реализацию мероприятий госпрограммы направят 317,7 млн рублей, а в 2027-м — 384 млн. Из областного бюджета на эти цели направят 397 млн рублей, а из внебюджетных источников — 324,5 млн.

Добавим, средства пойдут на субсидирование регионального Фонда технологического развития промышленности. Также их направят на предоставление субсидии управляющим компаниям и резидентам технопарков и некоммерческим организациям на научно-технологическое развитие Свердловской области.

Добавим, госпрограмма по развитию промышленности действует в Свердловской области с 2014 года. Продлевается она уже в третий раз.

Программа ориентирована на увеличение объема выпуска продукции, экспорта и на вовлечение предприятий в развитие научно-производственной кооперации. Кроме того, она направлена на увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоёмких отраслей экономики, повышение производительности труда в промышленности и на реализацию инвестиционных проектов.