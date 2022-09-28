Липецк, 28 сентября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Новую школу на полторы тысячи мест планируется построить в микрорайоне «Звёздный» в Липецке в рамках договора концессии. Об этом сообщили 28 сентября в пресс-службе правительства Липецкой области.

Павел Ищенко ИА REGNUM Липецк

Соглашение о строительстве объекта подписали губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и исполнительный директор бизнес блока ВЭБ. РФ — генеральный директор ООО «ПроШкола» Алиса Денисова.

Новая школа будет рассчитана на 60 классов, каждый будет вмещать по 25 учеников. Также в школе разместятся несколько спортивных залов, пространства для отдыха, занятий творчеством и наукой. Сдать объект планируется до конца 2024 года.

После завершения строительства школа будет передана муниципалитету.