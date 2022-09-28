Канберра, 28 сентября, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Австралии Марк Дрейфус внес предложение в парламент страны о создании комитета для рассмотрения законопроекта об учреждении общенациональной комиссии по борьбе с коррупцией. Об этом 28 сентября написала газета TheGuardian.

JJ Harrison Парламент Австралии. Канберра

В состав комитета войдут 12 человек, согласно предложению Дрейфуса. Точных имен пока нет, но некоторые детали все же известны.

Три члена Палаты представителей Австралии должны быть назначены правительством или парторгами правящей партии. Два члена Палаты представителей должны быть выдвинуты парторгами от оппозиции. Один член Палаты представителей должен быть избран любой группой меньшинства или независимым депутатом. Три сенатора будут назначены правительством Австралии. Два сенатора войдут в комитет от оппозиции. Один сенатор также будет от группы парламентского меньшинства или независимых парламентариев.

Итак, шесть парламентариев от правительства, четыре парламентария от оппозиции и два парламентария от независимых (включая сенаторов).