Кызыл, , 11:18 — REGNUM Зампред Госдумы России Шолбан Кара-оол («Едина Россия») поздравил жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области с проведением референдума. Об этом он написал в своём телеграмм-канале, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Итоги референдумов о воссоединении с Россией. 28 сентября 2022 г. © ИА REGNUM

«Встречая сегодняшнее утро, историческое, торжественное, я думаю о тех, кто положил свою жизнь за восстановление исторической справедливости, не прогнулся под нацистов, защитил интересы российского государства своей кровью», — отметил он.

Депутат также призвал молиться за бойцов, которые добивались того, чтобы референдум стал реальности и сейчас остаются на страже Родины.

Шолбан Кара-оол И не только молиться, но и трудиться для этого выше своих возможностей, не покладая рук. Сегодня мы все говорим своим братьям: с возвращением домой.

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