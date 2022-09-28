Москва, , 11:18 — REGNUM Призыв Норвежской шахматной федерации отстранить российского гроссмейстера Сергея Карякина и других спортсменов, поддерживающих специальную военную операцию, противоречит демократии и спортивным принципам. Об этом 28 сентября заявил президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

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«Призыв Норвежской шахматной федерации отстранить наших спортсменов, включая Сергея Карякина, от участия в международных соревнованиях выглядит очень агрессивно и противоречит как спортивным принципам, так и демократии», — сказал Филатов.

Он добавил, что ФШР выступает решительно против таких заявлений и надеется на то, что Международная шахматная федерация (FIDE) и другие организации будут придерживаться лозунга «мы — одна семья» и принципа «спорт вне политики».

Напомним, в феврале Карякин опубликовал открытое письмо, в котором поддержал специальную военную операцию России по демилитаризации и денацификации бывшей УССР.

21 марта FIDE отстранила его от соревнований на полгода. Срок отстранения завершился 21 сентября.

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