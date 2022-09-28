Канберра, 28 сентября, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз, выступая 28 сентября в Палате общин, решил вспомнить о годовщине терактов на Бали. О подробностях рассказали журналисты телеканала Nine News.

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Всего 12 октября 2002 года было убито 202 человека, в том числе 88 австралийцев.

«Двадцать лет спустя к той жестокой ночи еще обращено много сердец, каждый удар которого сдерживается непреходящей печалью», — сказал Альбаниз.

«Как сказала моя предшественница на посту премьера Джулия Гиллард в связи с десятой годовщиной терактов, Бали похож на Лондон и Галлиполи, где что-то от австралийского духа обитает на другом берегу. И это наш любимый берег… Мы будем это помнить и дальше», — добавил премьер-министр.