Мелитополь, 28 сентября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. После воссоединения Запорожской области с Россией статус военной спецоперации следует изменить на контртеррористический. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил 28 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Референдум в Запорожской области по вопросу воссоединения с Россией

По его словам, изменение статуса операции позволит быстро и эффективно навести порядок на освобождённых территориях.

«Статус спецоперации в Запорожской области должен быть изменен на контртеррористический», — сказал Рогов РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, более 93,11% избирателей в Запорожской области высказались на референдуме за воссоединение с Россией. Таковы итоги обработки 100% бюллетеней.

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