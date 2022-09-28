Москва, , 11:15 — REGNUM Политика финансовых властей США может стать причиной глобальной рецессии, особенно для Китая и стран Евросоюза, в том случае если Китай не инициирует дедолларизацию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM профессор департамента «Мировые финансы» финуниверситета при правительстве РФ Галина Бунич.

Доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Процесс дедолларизации в мировой экономике идет активно. Но и сегодня доля доллара в международных расчетах еще значительна — составляет около 40%, а в международных резервах центральных банков — около 50% (против 60% и 70% в начале 2000-х). Поэтому повышение ключевой ставки ФРС США не может не затронуть крупнейших товаропроизводителей и экспортеров мирового рынка, производящих расчеты за экспорт своих товаров преимущественно в долларах, — сказала Бунич. – Действия США могут стать причиной глобальной рецессии, особенно для Китая и стран Евросоюза, в том случае если Китай не будет инициировать дедолларизацию расчетов с импортерами и зарубежными партнерами, а страны Евросоюза не будут оценивать последствия вводимых ими санкций, особенно в отношении энергоносителей из России».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Бунич рассказала, что ФРС забывает о том, что до сих пор от американского доллара зависит мировой финансовый рынок и мировая экономика в целом.

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