Канберра, 28 сентября, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг потребовала от оператора мобильной связи Optus, который допустил утечку данных почти десяти миллионов граждан, оплатить расходы жертв мошенников на получение новых паспортов. Об этом 28 сентября сообщил телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

Вонг обратилась с открытым письмом правлению Optus, чтобы попросить оплатить сбор в размере 301 доллара за новый паспорт, если жертвы утечки данных хотят подать заявку на его получение.

«Нет никаких оснований для этих австралийцев или налогоплательщиков от имени компании нести расходы на получение нового паспорта», — отметила Вонг.

«Поэтому я прошу вашего скорейшего подтверждения того, что Optus покроет сборы за оформление паспорта любых пострадавших клиентов, чьи паспортные данные были раскрыты и которые решили заменить свой действующий паспорт», — обратилась с предложением министр.