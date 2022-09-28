Копенгаген, 28 сентября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Причин для беспокойства относительно ситуации в регионе Балтики нет, заявил министр обороны Дании Мортен Бёдсков, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

С таким заявлением он выступил 28 сентября по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Россия имеет значительное военное присутствие в регионе Балтийского моря, и мы ожидаем, что они продолжат свое бряцание оружием», — отметил он.

Накануне премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что утечки и повреждения на газопроводах «Северный поток» расцениваются как результат умышленных и преднамеренных действий.