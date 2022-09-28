София, , 11:13 — REGNUM В октябре нынешнего года цена на природный газ для промышленных и бытовых потребителей в Болгарии может снизиться в среднем на 32%. Об этом 28 сентября со ссылкой на заявление исполнительного директора болгарской газораспределительной компании «Булгаргаз» Деницы Златевой сообщает БНР.

Природный газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Златевой, значительное удешевление голубого топлива станет возможным благодаря пуску в эксплуатацию с 1 октября болгарско-греческого газового соединения (интерконнектора), по которому София будет получать энергоносители из Азербайджана.

«Есть все предпосылки для того, чтобы Болгария не переплачивала за поставки топлива», — резюмировала, в частности, она.

В болгарском минэнерго отказываются от комментариев на эту тему. Предполагается, что Комиссия по вопросам энергетических и водных ресурсов Болгарии (КЭВР) рассмотрит вопрос новых тарифов на газ не ранее 2 октября.