София, 28 сентября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В октябре нынешнего года цена на природный газ для промышленных и бытовых потребителей в Болгарии может снизиться в среднем на 32%. Об этом 28 сентября со ссылкой на заявление исполнительного директора болгарской газораспределительной компании «Булгаргаз» Деницы Златевой сообщает БНР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Природный газ

По словам Златевой, значительное удешевление голубого топлива станет возможным благодаря пуску в эксплуатацию с 1 октября болгарско-греческого газового соединения (интерконнектора), по которому София будет получать энергоносители из Азербайджана.

«Есть все предпосылки для того, чтобы Болгария не переплачивала за поставки топлива», — резюмировала, в частности, она.

В болгарском минэнерго отказываются от комментариев на эту тему. Предполагается, что Комиссия по вопросам энергетических и водных ресурсов Болгарии (КЭВР) рассмотрит вопрос новых тарифов на газ не ранее 2 октября.