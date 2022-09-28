Канберра, , 11:16 — REGNUM Лидер федеральной оппозиции Питер Даттон в ходе своего выступления в парламенте Австралии 28 сентября отметил, что он, в общем и целом, поддерживает правительство лейбористов в предложенной им модели работы общенациональной комиссии по борьбе с коррупцией, сообщает новостное агентство AAP.

Заседание парламента Австралии

«Я поддерживаю правительство в предложенных им правилах. Как я уже сказал, это было одно из первых заявлений, которые я сделал … Я инстинктивно поддерживаю комиссию по борьбе с коррупцией … но я не хочу, чтобы это все переросло в бесконечную охоту на ведьм», — отметил Даттон.

«Иногда именно СМИ ведут себя непристойно, из-за этого разрушаются семьи, и я думаю, что семьи — это те, чье мнение мы должны выслушивать [в] любом расследовании», — добавил лидер оппозиции.

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