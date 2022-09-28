Москва, , 11:12 — REGNUM Минсельхоз работает над тем, чтобы из-за мобилизации не пострадало сельское хозяйство. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, об этом заявила первый замглавы Минсельхоза Оксана Лут в ходе заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам.

Сбор урожая в Ленобласти Lenobl.ru

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«Мы работаем над тем, чтобы наши предприятия работали в штатном режиме, чтобы там оставалось необходимое количество людей, чтобы объемы производства не снижались. Такая работа у нас ведется непосредственно с теми, кто людей призывает», — сказала Лут.

По ее словам, работа также ведется с руководителями ИП и ЛПХ.