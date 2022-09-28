Лондон, 28 сентября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Своим недавним решением президент США Джо Байден распорядился, чтобы половина активов Афганистана была переведена в банк в Швейцарии, а другая половина была конфискована в пользу семей жертв терактов 11 сентября. Об этом сообщает агентство «Тасним».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

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Британский журналист Мартин Джей пишет о решении США в отношении активов афганского народа и создании предпосылок для условного освобождения части денег, передаваемых в фонд в Швейцарии. Это деньги, в которых Афганистан отчаянно нуждается после многих лет войны и разрушений.

Журналист написал в заметке: «Короче говоря, Байден хочет, чтобы Центральный банк Афганистана дистанцировался от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также заменить некоторых должностных лиц банка, что является смехотворной попыткой, учитывая силу «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

«Возможно, Байден замыслил игру на длительную перспективу и надеется, что ухудшение ситуации в стране ускорится, и, как и в конце 90-х, начнётся гражданская война», — добавил он.

Джей далее пишет, что есть опасения, что с крахом экономики Афганистана в «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникнет раскол, и террористические группировки будут договариваться в обмен на большую свободу действий в этой стране.

Британский репортёр добавил, что некоторые считают, что Байден будет доволен падением правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и хочет, чтобы Афганистан зависел от Запада во всем, включая управление.

Он продолжил: «Запятнанное» наследие Америки в Афганистане основано на лжи и обмане, а Байден потерял лицо из-за поспешного бегства американских войск, и теперь вынужден использовать эти деньги как политический инструмент и рычаг, а не для оказания гуманитарной помощи народу Афганистана».

Мартин Джей пришёл к выводу, что неизбежное сближение террористических группировок с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) станет следствием этого неправильного и лицемерного решения: Афганистан — это не только «кладбище империй», но станет «надгробием разумности внешней политики и адекватного мышления».