Копенгаген, , 11:29 — REGNUM Европейский союз открывает своё представительство в Гренландии. Работа офиса в городе Нуук будет направлена на демонстрацию своего присутствия в Арктике. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщает информационное агентство High North News.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В новом представительстве будет работать три-четыре человека. Основной задачей станет поддержание текущего сотрудничества и выявления новых возможностей для сотрудничества между Гренландией и Евросоюзом.

Новость о том, что ЕС откроет офис на острове, была объявлена в октябре 2021 года. Комиссия ЕС в настоящее время выполняет решения, сказал Пер Хаугаард, глава представительства комиссии ЕС в Дании.

«Точное время еще не определено, но я ожидаю, что офис будет открыт, самое позднее, в начале следующего года», — сказал он.

По словам старшего научного сотрудника института Фритьофа Нансена Андреаса Распотника, открытие офиса в Гренландии имеет большой потенциал, поскольку ЕС ранее заявлял, что присутствие Союза в Арктике является геополитической необходимостью. Остров также представляет интерес для таких держав, как США и Китай.

«ЕС хочет лучше понять Гренландию, установить контакт с гренландскими субъектами и учиться у них. Союз поддерживает региональное развитие посредством своих многочисленных программ финансирования, и настало время, чтобы они также продемонстрировали большее присутствие», — отметил Распотник.

Авторы статьи утверждают, что интерес Евросоюза в укреплении связей с Гренландией касается богатых месторождений, полезных ископаемых и возможностей страны по производству и экспорту возобновляемой «зелёной энергии».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что поскольку напряженность в отношениях с Россией достигает уровня, невиданного со времён холодной войны, командованию аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), возможно, потребуется обнаруживать и противодействовать растущему числу воздушных вторжений. Одним из способов укрепления возможностей NORAD является приглашение Дании и Гренландии в объединённую систему аэрокосмической обороны США и Канады.

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