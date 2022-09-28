Канберра, , 11:15 — REGNUM Сегодня, 28 сентября, последний день, когда жители Австралии смогут воспользоваться временным снижением цен на бензин на заправках, в результате чего им активно советуют запастись топливом в свете грядущего роста цен. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Бензин

Снижение акциза на топливо, введенное в марте тогдашним премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, прекратит свое действие в ночь на 29 сентября. Есть опасения, что цены немедленно подскочат.

По состоянию на утро 28 сентября, пишут журналисты, когда снижение акциза на бензин и дизель все еще действует, цены в большинстве штатов по-прежнему неуклонно поднимаются до 2 долларов за литр.

В Брисбене (столица штата Квинсленд) в среднем за литр бензина берут 192,8 цента (1,23 доллара США). В Мельбурне (столица штата Виктория) средняя стоимость литра бензина — 191,6 центов, в Сиднее (столица штата Новый Южный Уэльс) — 190,5 центов.

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