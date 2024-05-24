Минск, 24 мая, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что готов к переговорам по Украине, но для достижения целей в рамках спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Президент неоднократно говорил, что он готов к переговорам. Но переговорам для того, чтобы достичь те цели, которых мы сейчас достигаем посредством специальной военной операции. Цели эти понятны, реалии также понятны», — сказал представитель Кремля, напомнив, что в российской Конституции зафиксировано включение в состав РФ четырёх новых субъектов.

Вместе с тем он опроверг сообщение агентства Reuters о том, что Россия согласна к переговорам при фиксации существующей линии фронта.

Как передавало ИА Регнум, Reuters со ссылкой на источники писало, что знакомые с дискуссиями в окружении российского лидера, отмечают, что Путин якобы готов прекратить военные действия на существующей линии фронта. Однако украинская сторона на государственном уровне отказалась от диалога. Россия готова продолжать борьбу, если реакции со стороны Киев и Запада не будет, добавили собеседники агентства.

Накануне Песков заявил, что Россия будет продолжать военную спецоперацию на Украине до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели. Ранее, на брифинге 22 марта, он отмечал, что российским военным в ходе СВО необходимо освобождать территории новых регионов, выходить на границы и отодвигать силы врага.

19 декабря прошлого года на церемонии награждения Героев России Путин подчеркнул, что страна достигнет всех целей, поставленных перед началом специальной военной операции, защитит свой суверенитет и свою безопасность.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года по итогам проведённых в них референдумов. В этот день Путин и главы регионов подписали договоры о вхождении в состав РФ. В перечень субъектов РФ в Конституции они официально вошли 6 октября 2022 года.

Вместе с тем Кремль и МИД неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в ином случае СВО будет продолжена.

Москва готова вести переговоры по Украине, но поскольку доверять Киеву нельзя, то даже в случае начала диалога никакой паузы в ведении боевых действий не будет, отметил ранее глава МИД Сергей Лавров.