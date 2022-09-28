Джакарта, , 11:10 — REGNUM Вице-президент Индонезии Маруф Амин присутствовал на «церемонии приветствия», чтобы выразить соболезнования непосредственно премьер-министру Японии Фумио Кисиде и жене покойного бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, сообщает Antara.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«От имени правительства и всего народа Индонезии я выражаю свои глубочайшие соболезнования в связи с кончиной бывшего премьер-министра Синдзо Абэ», — заявил вице-президент Маруф Амин в Токио.

Соболезнования были выражены после того, как вице-президент Маруф Амин принял участие в государственной похоронной процессии.

Помимо вице-президента Маруфа Амина, также присутствовали несколько глав государств и правительств, в том числе президент Вьетнама, президент Европейского совета, президент Словении, президент Шри-Ланки, эмир Катара, премьер-министр Сингапура, австралийский премьер-министр, премьер-министр Индии, премьер-министр Южной Кореи, премьер-министр Канады, премьер-министр Камбоджи и вице-президент США.

Кроме того, на мероприятии также присутствовали несколько бывших глав государств и правительств, таких как бывший президент Франции Николя Саркози, бывшие премьер-министры Австралии, бывший премьер-министр Великобритании, бывший премьер-министр Италии и бывший канцлер Германии.