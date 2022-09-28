Ирвайн, США, , 11:10 — REGNUM Новичкам серии Overwatch придётся выполнять различные требования, чтобы разблокировать базовые функции в игре Overwatch 2. Об этом 28 сентября пишет портал VGC.

Overwatch Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, геймерам предстоит сыграть порядка 100 матчей, чтобы открыть доступ ко всем героям первой части. Для открытия режима «соревновательная игра» придётся сыграть 50 матчей — внутриигровой чат также будет недоступен до выполнения ряда особых условий.

Напомним, что релиз Overwatch 2 состоится 4 октября 2022 года. В отличие от первой части, сиквел будет выпускаться по модели free-to-play («условно-бесплатно») — т.е. геймеры смогут играть бесплатно, но за дополнительные функции и косметические предметы им придтся платить реальные деньги.

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