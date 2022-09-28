Ирвайн, США, 28 сентября, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Новичкам серии Overwatch придётся выполнять различные требования, чтобы разблокировать базовые функции в игре Overwatch 2. Об этом 28 сентября пишет портал VGC.

Иван Шилов ИА REGNUM Overwatch

Так, геймерам предстоит сыграть порядка 100 матчей, чтобы открыть доступ ко всем героям первой части. Для открытия режима «соревновательная игра» придётся сыграть 50 матчей — внутриигровой чат также будет недоступен до выполнения ряда особых условий.

Напомним, что релиз Overwatch 2 состоится 4 октября 2022 года. В отличие от первой части, сиквел будет выпускаться по модели free-to-play («условно-бесплатно») — т.е. геймеры смогут играть бесплатно, но за дополнительные функции и косметические предметы им придтся платить реальные деньги.