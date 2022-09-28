Канберра, , 11:14 — REGNUM «Жертвы» среди клиентов оператора мобильной связи Optus могут попасться на новую аферу, поскольку мошенники пытаются «нажиться» на утечке данных. Власти Австралии из агентства Scamwatch опубликовали предупреждение, в котором объяснили, что многие мошенники попытаются предложить ложную компенсацию после кибератаки, в результате которой пострадали почти 10 миллионов граждан. Об этом 28 сентября сообщил телеканал Nine News.

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«Остерегайтесь мошенников, утверждающих, что вы имеете право на финансовую компенсацию за кражу личных данных», — говорится на сайте Scamwatch, где также содержится образец примерного письма от мошенников.

Более того, пишут журналисты, стало известно, что помимо ФИО, паспортных данных, адреса проживания, номера мобильного телефона были украдены данные социального страхования.

Напомним, что об утечке данных клиентов Optus стало известно 22 сентября.

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