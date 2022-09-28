Сеул, , 11:07 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fith Ratings сохранило кредитный рейтинг Южной Кореи на уровне «AA—». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей агентства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Известно, что агентство сохраняет рейтинг на данном уровне с сентября 2012 года.

Согласно мартовским прогнозам представителей агентства, темпы роста южнокорейской экономики в 2022 году составят 2,7%, а инфляция — 4,1%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам экспертов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в следующем году темпы экономического роста Южной Кореи составят 2,2%, что на 0,3% меньше по сравнению с июньским прогнозом.