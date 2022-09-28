Сеул, 28 сентября, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Fith Ratings сохранило кредитный рейтинг Южной Кореи на уровне «AA—». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей агентства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Известно, что агентство сохраняет рейтинг на данном уровне с сентября 2012 года.

Согласно мартовским прогнозам представителей агентства, темпы роста южнокорейской экономики в 2022 году составят 2,7%, а инфляция — 4,1%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам экспертов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в следующем году темпы экономического роста Южной Кореи составят 2,2%, что на 0,3% меньше по сравнению с июньским прогнозом.