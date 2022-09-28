Лос-Анджелес, США, 28 сентября, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Американский актёр Райан Рейнольдс анонсировал третью часть кинокомикса «Дэдпул». Артист опубликовал видеообращение для фанатов на своём YouTube-канале 28 сентября.

Цитата из к/ф «Дэдпул 2». реж Дэвид Литч. 2018. США Пистолет у веска

В ролике Рейнольдс рассказывает об «усердной» работе над фильмом. Актёр пытается найти вдохновение, надев костюм Дэдпула и расхаживая в нём по дому. Однако это не помогает, но у актёра есть «одна идея». Он предлагает коллеге Хью Джекману, проходящему мимо, вернуться к роли Росомахи, на что тот отвечает согласием.

Добавим, что, согласно видео, продолжение «Дэдпула» выйдет 6 сентября 2024 года. Режиссёром фильма выступит Шон Леви.