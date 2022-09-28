Москва, 28 сентября, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Темпы роста экспорта продукции АПК из России до конца 2022 года сохранятся на уровне 15−17%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября, об этом сообщила первый замглавы Минсельхоза Оксана Лут на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам.

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«По экспорту в стоимостном выражении мы идем с плюсом в 15%. У нас неделя к неделе «скачет» на 15−17%. Соответственно надеемся, что такая динамика и останется до конца года. То есть, мы в любом случае выйдем на показатель более 40 млрд долларов».

Таким образом, она подтвердила прогноз ведомства о том, что в целом экспорт в 2022 году может превысить 40 млрд долларов США.

При этом, по ее словам, в натуральном выражении экспорт упал на 9%.

«Но, тем не менее, сейчас за счет того, что стали наращивать экспорт зерновых, он у нас восстанавливается. Думаю, что не достигнет показателя прошлого (2021 года) года в тоннаже, но в деньгах сильно прирастем за счет внешней конъюнктуры рынка», — заявила Лут.