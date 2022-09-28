Вашингтон, , 11:03 — REGNUM Новый пакет военной помощи в размере $1 млрд намерены выделить киевскому режиму США. Об этом 28 сентября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Администрация (президента США Джо) Байдена должна объявить о выделении [Киеву] ещё одного миллиарда долларов на обеспечение безопасности в среду (28 сентября — ред.)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не возражает, если киевский режим начнет применять оружие Запада против регионов, которые могут войти в состав России после референдумов.