Варшава, , 11:03 — REGNUM Квест-директор игры Cyberpunk 2077 Павел Саско провёл прямую трансляцию на Twitch, в ходе которой поделился своим мнением о резком росте популярности проекта. Его слова 28 сентября приводит издание Kotaku.

Аниме-сериал Cyberpunk: Edgerunners Скриншот из трейлера

Журналисты отмечают, что в ходе прямой трансляции Саско не смог сдержать слёз, рассказывая о своём отношении к «возрождению» игры. Разработчик подчеркнул, что ему «чертовски приятно вернуться» в мир, где Cyberpunk 2077 оценили по достоинству.

«Сложно выразить словами эмоции о чем-то, во что было вложено так много сил и труда. Для некоторых из нас речь идет о шести, семи, восьми годах жизни и работы — особенно для тех, кто был с проектом с самого его начала. Поэтому наблюдать за тем, как люди открывают для себя игру и наслаждаются ею — это что-то невероятное», — говорит Павел Саско.

Напомним, что Cyberpunk 2077 подверглась резкой критике в момент релиза из-за многочисленных программных ошибок и общей «сырости» проекта. Однако в сентябре 2022 года популярность игры резко выросла после премьеры аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners. Отмечается, что сейчас в Cyberpunk 2077 ежедневно играет более миллиона игроков.

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