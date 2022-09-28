Лондон, , 11:03 — REGNUM Европейские фондовые рынки упали на открытии торгов в среду 28 сентября вслед за тем, как индекс S&P 500 в Нью-Йорке рухнул до самого низкого уровня с 2020 года из-за опасений инвесторов по поводу влияния повышения процентных ставок на мировую экономику, как сообщает Financial Times.

Биржа

Индекс FTSE 100 упал на 1,1%, а индекс Dax в Германии снизился на 1,7%.

Азиатские фондовые рынки также снизились, при этом гонконгский базовый индекс Hang Seng упал на 2,6%, китайский индекс CSI 300 — на 2,2%, а японский Topix — на 1%.

Британский фунт вновь снизился на 0,7% до $1,065, в то время как инвесторы продолжали реагировать на спорные налоговые планы правительства Великобритании.

Валюта и гособлигации Великобритании продолжали слабеть после того, как канцлер казначейства Квази Квартенг обнародовал план сокращения налогов на 45 млрд фунтов стерлингов.

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