Псков, , 11:06 — REGNUM В Псковской области собирают гуманитарную помощь для жителей Бериславского района Херсонской области. Об этом 28 сентября сообщили в пресс-службе администрации региона.

Гуманитарная помощь ИА REGNUM

На Псковщине собирают вещи для мирных жителей, также помощь принимают для военнослужащих. Неравнодушные граждане могут принести продукты с длительным сроком хранения, детское питание, пластиковую посуду. Также принимаются детские товары, постельное бельё и принадлежности, средства личной гигиены. Любой желающий может передать бытовую технику и стройматериалы. К тому же жители Бериславского района нуждаются в тёплой одежде в связи с приближающимися холодами.

В качестве помощи для военнослужащих прежде всего можно принести средства личной гигиены (мыло, шампунь, зубная паста, щётки). Также бойцы нуждаются в кофе, чае и сладком к ним (конфеты, печенье, шоколад и другое).

Для службы в зимний период военнослужащим понадобятся термобельё и флисовые изделия, тёплые носки и сапоги. Принести можно также плащ-палатки, дождевики. От жителей Псковской области хотят получить рисунки, письма, открытки, сделанные своими руками.

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