* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:02 — REGNUM В афганской провинции Панджшер талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) доставили тела своих 11 убитых боевиков из Париана в административный центр провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Тело Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным источников, эти радикалы были убиты в засаде, устроенной силами Фронта национального сопротивления Афганистана в Париане.

Следует отметить, что засада была организована на пути следования подразделений талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), собиравшихся атаковать позиции сил Фронта сопротивления в уезде Париан.

Согласно опубликованным сообщениям, после этого боя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали, пытали и заключили в тюрьму более 50 мирных жителей уезда, а также подожгли их дома.

Радикалы пока ничего не заявили по поводу этих утверждений.

В последние недели в Панджшере, Андарабе и Бадахшане усилились боестолкновения между силами Фронта сопротивления и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).