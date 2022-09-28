Тбилиси, , 11:02 — REGNUM Депутат парламента Грузии, лидер оппозиционной партии «Граждане» Леван Иоселиани опасается, что от большого числа приехавших в страну граждан России могут быть проблемы. Об этом он 27 сентября заявил на телеканале «Палитраньюс».

Илья Репин. Дезертир (фрагмент). 1917

«Это определённая группа, в основном мужчин, которые уклоняются от военной службы, дезертиры. Они хотят избежать военной службы, бежав в Грузию, и мы не можем знать, настроены ли эти люди доброжелательно в отношении Грузии, признают ли территориальную целостность Грузии», — сказал Иоселиани.

По его мнению, неизвестно, как они себя поведут, когда будет решена их проблема. Депутата настораживает, что в стране, по его данным, 70 тыс. российских граждан. Он призывает власти принять меры.

Иоселиани считает, что нужно не закрывать границу, а ужесточить проверку въезжающих. По его мнению, это должно предотвратить проблемы, которые могут «импортировать» иностранцы.

Стоит отметить, что ряд оппозиционных политиков Грузии с начала Россией спецоперации по денацификации б. УССР под разными предлогами требуют запретить въезжать российским гражданам. После объявленной в РФ мобилизации и роста потока желающих въехать в Грузию многие стали говорить об угрозе национальным интересам республики и призвал закрыть границу.

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