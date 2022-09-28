Тобольск, Тюменская область, , 11:02 — REGNUM Сотрудники горадминистрации тюменского города Тобольска будут перечислять ежемесячно однодневный заработок на нужды мобилизованных. Об этом написал 28 сентября глава Тобольска Максим Афанасьев в своём телеграм-канале.

Вещмешки мобилизованных с Тобольска Пресс-служба горадминистрации Тобольска

«Сегодня с волонтёрами формировали вещмешки с первым необходимым для наших мобилизованных ребят. Отправим им партию в ближайшее время на пункт сбора. Заодно научили будущих защитников завязывать вещмешки и поговорили о том, что любая помощь сейчас важна», — отметил мэр Тобольска.

Максим Афанасьев подчеркнул, что помощь от мэрии идёт помимо добровольной помощи участникам спецоперации от горожан и общественных деятелей Тобольска. Например, тоболяк Алексей Никуленко, который с первых дней занимается гуманитарной помощью, отвозит её на Донбасс, организовал на сегодня формирование аптечек для мобилизованных и добровольцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в России объявлена мобилизация военных запаса.