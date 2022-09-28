Каменка, Пензенская область, , 11:20 — REGNUM На станции Белинская Куйбышевской железной дороги в Каменском районе Пензенской области произошел сход вагона с рельсов. По факту инцидента организована проверка, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, 26 сентября около 22:20 (мск) при выполнении маневровых работ на путях необщего пользования в районе дома №80 по улице Производственной в городе Каменка произошел сход хвостового порожнего вагона. В сошедшем состоянии вагон проследовал более 200 метров. Затем произошло частичное опрокидывания вагона, и им был сбит мачтовый светофор.

Пострадавших и погибших нет. Движение поездов из-за происшествия не прерывалось.

Ранее ИА REGNUM передавало, в июле 2021 года на Куйбышевской железной дороге в результате разлома оси колесной пары сошел с рельсов грузовой вагон.

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