Ярославль, 28 сентября, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Арбитражный суд Ярославской области признал обоснованным решение ярославского управления Федеральной антимонопольной службы оштрафовать ООО «Хартия» на 300 тысяч рублей за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение Арбитражного суда Ярославской области.

George Hodan Суд

На оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами пожаловались жители деревни Кругликово Гаврилов-Ямского района. В ноябре–декабре 2019 года им выставили счета за вывоз и утилизацию мусора сразу за весь год. Жители очень сильно удивились этим счетам: по их словам, мусор из деревни никто не вывозил.

»… услуги по обращению с ТКО не оказывались, места накопления, приёма и передачи ТКО, периодичность и время вывоза ТКО установлены не были, что подтверждается графиком вывоза мусора, размещённым на официальном сайте Администрации Великосельского поселения Гаврилов-Ямского района Ярославской области. Жители указанного населенного пункта неоднократно по телефону, а также путём направления писем обращались в ООО «Хартия» за разъяснениями, на что Обществом дан ответ о необходимости оплаты выставленных счетов», — разъясняется в судебном решении.

На основании этого комиссия ярославского УФАС посчитала, что таким образом «Хартия» нарушила антимонопольное законодательство, «используя своё доминирующее положение… получая… необоснованные преимущества». Как итог — компанию привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 300 тысяч рублей.

Представители «Хартии» несколько раз пытались обжаловать это решение в судах, поясняя, что антимонопольная служба в сущности не предоставила доказательств доминирующего положения компании на рынке и злоупотребления этим положением. В очередной раз решение нескольких судов попытались оспорить в Арбитражном суде Ярославской области. Однако и он встал на сторону антимонопольного органа.