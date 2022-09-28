Барнаул, , 11:00 — REGNUM Власти Алтайского края сегодня, 28 сентября, спустя неделю после начала мобилизации в России, пролили свет на то, как данный процесс проходит в регионе.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Судя по данным телеграм-канала алтайского правительства, алтайских призывников ежедневно отправляют в Омск, но пока Алтайский край выполнил около половины задания по частичной мобилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, после того, как в Алтайском крае выявили 59 ошибочно мобилизированных призывников, власти региона озаботились созданием службы помощи.

Вместе с тем, с 21 сентября 2022 года на официальном сайте правительства Алтайского края при поиске ключевого слова «мобилизация» не было ничего похожего на то, что говорил президент России. Только во второй половине дня 23 сентября появилось сухое сообщение, мол, горячую линию 122 и сайт Объясняем. рф в Алтайском крае задействовали для ответов на вопросы о частичной мобилизации.

Ситуация изменилась лишь спустя неделю, после того, как редакция ИА REGNUM обратила внимание на то, что власти региона скромничают, предпочитая информировать население о мобилизации через крохотный телеграм-канал, в котором чуть более трех тысяч подписчиков, тогда как население региона составляет свыше двух миллионов человек.

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