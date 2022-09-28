Москва, , 11:05 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин перед пленарным заседанием проводит совещание с руководителями фракций, обсуждаются итоги референдумов.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

Обсуждаются итоги референдума в Донецкой и Луганской Республиках, в Херсонской и Запорожской областях, сообщила пресс-служба Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Володин в своем телеграм канале обращаясь к жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, отметил, что в случае принятия решения о вхождении в состав Российской Федерации, Государственная дума его поддержит.

22 февраля 2022 года Госдума единогласно признала независимость ДНР и ЛНР.

Читайте также: Володин: воссоединение с Россией спасёт от геноцида миллионы людей