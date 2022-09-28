Нью-Йорк, США, , 10:59 — REGNUM Процесс с референдумами о воссоединении Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей с Россией может пойти дальше, если киевский режим не захочет изменить свою политику действий. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе выступления в Совбезе ООН.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, сегодня от Киева отвернулось население не только Крыма и Донбасса, но и Херсонской, и Запорожской областей.

«И этот процесс неизбежно пойдет дальше, если в Киеве не осознают своих ошибок и стратегических просчетов», — заявил Небензя.

Он также призвал киевский режим начать брать во внимание интересы народа, а не вслепую выполнять приказы тех, кто «довольно потирает руки от того, что столкнули лбами два братских народа».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам референдумов за воссоединение с Россией в ЛНР высказались 98,42%, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

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