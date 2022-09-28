Калуга, , 11:00 — REGNUM Компьютерам в организациях Калуги, где содержалась секретная информация, угрожала опасность, сообщили 28 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ФСБ по Калужской области.

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В одной из организаций Калуги, работающей со сведениями, составляющими государственную тайну, выявлен факт неправомерного доступа к охраняемой компьютерной информации, а именно подключение носителя, содержащего вредоносное программное обеспечение, к компьютерной технике, что создало условия для выхода из строя оборудования и повреждения указанной информации», — в региональном управлении ФСБ России.

Своевременное обнаружение вредоносного программного обеспечения предотвратило нанесение ущерба информационной системе предприятия и обороноспособности государства. Работнику организации объявлено официальное предостережение. Всего в 2022 году правоохранителями было выявлено шесть подобных случаев.

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