Калуга, 28 сентября 2022, 11:00 — REGNUM Компьютерам в организациях Калуги, где содержалась секретная информация, угрожала опасность, сообщили 28 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ФСБ по Калужской области.
Своевременное обнаружение вредоносного программного обеспечения предотвратило нанесение ущерба информационной системе предприятия и обороноспособности государства. Работнику организации объявлено официальное предостережение. Всего в 2022 году правоохранителями было выявлено шесть подобных случаев.
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