Абакан, 28 сентября, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Управление социальной поддержки населения Хакасии по поручению правительства республики приступило к организации работы по составлению социального паспорта семьи мобилизованного гражданина. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 сентября в республиканском министерстве труда и социальной защиты.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Уточняется, что эта работа проводится для оказания всесторонней адресной социальной помощи семьям мобилизованных.

Члены семей мобилизованных для организации более оперативной работы по этому вопросу могут лично обратиться в отделения соцподдержки по месту жительства или заполнить «анкету семьи мобилизованного гражданина» онлайн.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Власти региона заверили, что окажут всю необходимую помощь и поддержку семьям мобилизованных.

27 сентября стало известно, что к месту обучения отправилась вторая группа мобилизованных из Хакасии.

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